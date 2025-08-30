Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Президент США визнав, що зустрічі Путіна і Зеленського, ймовірно, не буде. Однак він впевнений у тому, що тристоронній саміт лідерів США, України та Росії таки відбудеться.

В інтерв'ю Daily Caller Дональд Трамп заявив, що війна в Україні ще деякий час триватиме, оскільки ані Путін, ані Зеленський не готові її зупиняти, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про Путіна і Зеленського?

Політик знову порівняв президентів Росії та України з "дітьми на майданчику", які ненавидять один одного. Вони вперто безупинно "гойдаються", а через деякий вже самі раді зупинитися. "Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", – додав Трамп.

Він зауважив, що це "суперництво на майданчику" триває вже давно, і багато людей загинуло.

Нагадаємо, що на початку червня Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "божевільною бійкою маленьких дітей у парку".

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?