Трамп разочаровался в Путине, но не стал ближе к Украине, – FT

Последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес главы Кремля Владимира Путина могут свидетельствовать о разочаровании российским лидером. Однако Соединенные Штаты не демонстрируют реальной готовности усилить поддержку Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что на Западе думают о громких заявлениях Трампа в адрес Путина?

Управляющий директор Немецкого фонда Маршалла в США Кристин Берзина заявила, что администрация Трампа сейчас как никогда близка к принятию новых финансовых мер или усилению давления на Путина.

Эксперты отмечают, хоть громкие заявления Трампа в адрес Путина ослабляют опасения, что Белый дом полностью откажется от Украины, это не обязательно свидетельствует о более глубоких сдвигах в сторону поддержки Украины.

Это предупредительный выстрел в адрес России и Путина. Но это не означает, что США внезапно станут большим союзником и сторонником Украины или будут играть более значительную роль, чем раньше,

– заявил Макс Бергманн из Центра стратегических и международных исследований.

В Европе также признают, что хотя новая риторика Трампа вызвала осторожный оптимизм, но пока нет реальных доказательств того, что Белый дом занимает более прокиевскую позицию.

"Западные союзники Украины, по-прежнему, считают, что Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании, а Зеленского – как основное препятствие на пути к достижению реального мирного соглашения", – заявили чиновники.

Они добавили, что хоть поставки систем Patriot и усиливают способность Украины защищать свои города и войска, это не повлияет на ее способность наносить ответные удары по России и не изменит общую динамику войны.

"Существует некоторое излишнее волнение, вызванное изменением тона. Но мы не видим, чтобы это привело к серьезным действиям", – отметил один из чиновников.

Как изменились отношения Трампа и Зеленского?

Как отмечает издание, в последнее время Владимиру Зеленскому удалось улучшить отношения с Трампом.

По информации источников, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер после спора между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете посоветовали украинскому президенту изменить свой подход к отношениям с американским лидером.

Собеседники издания добавили, что европейские лидеры порекомендовали Зеленскому выражать искреннюю благодарность и всегда благодарить США за оказанную поддержку, уточняют собеседники издания.

В то же время в издании отмечают, что украинскому президенту до сих пор имеет дело с администрацией, в которой глубоко укоренился скептицизм относительно помощи Украине – как среди тех, кто считает, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться больше на Азии, а не на Европе, так и со стороны других, которые придерживаются философской позиции невмешательства.