Ультиматум для Кубы: республиканец объяснил, планирует ли Трамп спецоперацию

Дональд Трамп заявил о намерении "захватить Кубу", в то же время госсекретарь США Марко Рубио ведет переговоры с кубинским руководством. Куба находится в кризисе из-за отсутствия топлива и экономической блокады.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что без поддержки России, Ирана или Венесуэлы перед кубинскими лидерами маячит венесуэльский сценарий.

Повторит ли Куба путь Венесуэлы под давлением Трампа?

Рубио исчез с иранского и европейского треков, потому что полностью сосредоточен на Кубе. Никто из окружения Трампа не знает этой культуры лучше него, потому что он оттуда родом и прекрасно владеет испанским. К тому же он стремится помочь кубинскому народу,

– объяснил Пинкус.

Переговоры с Кубой происходят по той же схеме, что и с представителями Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро.

Трамп публично посоветовал кубинскому лидеру, и если он мирно оставит власть, то вероятно получит иммунитет. А оппозиция тем временем спокойно возьмет власть в свои руки. США со своей стороны обещают Кубе доступ к энергоресурсам. Если же власть не согласится, то будет все, как с Мадуро.

"До перестрелок вряд ли дойдет, потому что нет оружия и американцы этого не хотят. Однако ситуация критическая, ведь почти вся Куба находится в темноте из-за нехватки горючего, которое ранее поставляла Венесуэла", – сказал Пинкус

Сейчас Трамп позволяет Мексике отправлять гуманитарную помощь, но контролирует энергетическую систему.

Важно! Минэнергетики Кубы заявило об энергетическом кризисе из-за нехватки нефти в стране. За 4 месяца это уже третий масштабный блэкаут в стране.

"Схема похожа на иранскую: экономическая блокада – народные протесты – переходный процесс с новым популярным лидером", – подчеркнул Пинкус.

