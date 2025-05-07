Трамп хочет втянуть Эрдогана в переговоры: политолог объяснил замысел президента США

Американский лидер пообщался в телефонном режиме с турецким президентом Эрдоганом. Трамп сообщил, что хочет привлечь его к процессу мирного урегулирования российско-украинской войны.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал предположение, что решение Трампа обратиться к Эрдогану выглядит как попытка масштабировать свою инициативу, которая заключается в скорейшем прекращении огня в Украине.

Смотрите также У Путина прокомментировали возможность встречи с Трампом уже в мае

На что надеется лидер США?

Трамп хочет привлечь дополнительных авторов к мирному процессу, переложить часть ответственности на них. По словам политолога, если бы у американского президента была возможность повесить всю эту историю с мирными переговорами на Европу, а потом выйти и объявить себя победителем в ней, он бы это сделал.

Сначала у Трампа был период, когда он говорил себе, что он все может и у него есть возможности для достижения цели, это не совсем сработало так быстро, как он хотел. Сейчас он хочет привлечь дополнительные ресурсы, в его понимании это европейские страны, с которыми США начали говорить больше, чем раньше. Таким ресурсом он считает и Эрдогана, потому что у того налажены неплохие отношения с Украиной и Россией.

Трамп хочет использовать этот потенциал в переговорах для завершения войны. Тем более Трампу нравится такой тип политика, к которому принадлежит Эрдоган, он хорошо общается с авторитарными лидерами,

– отметил Рейтерович.

Поэтому, по убеждению политолога, со стороны президента США его диалог с Эрдоганом – это попытка получить дополнительную поддержку, механизмы, инструменты, чтобы чужими руками решить вопрос, но лавры победителя потом приписать себе. От Европы таким человеком для посредничества может быть премьер-министр Италии Мелони. Сейчас Трамп, как подытожил Рейтерович, ищет новый формат, который позволит ему без дополнительных усилий продвигать процесс переговоров дальше.

Напомним, на днях Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не будет двигаться к мирному урегулированию войны. Он в очередной раз напомнил, что США стремятся к подписанию мирного соглашения между Россией и Украиной, чтобы уберечь жизни людей.