Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для NBC News.

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Трамп рассматривает возможность подписания санкций против России

Президент США не отклоняет возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма об усилении санкций против России.

Журналисты спросили, сможет ли Дональд Трамп принять такое решение, если США выйдут из переговоров. Он ответил, что все зависит от дальнейших действий российской стороны и ее стремления заключить мирное соглашение.

Это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы стремимся к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной,

– отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что США в дальнейшем сохраняют свою цель – сохранить жизни и уменьшить расходы на поддержку боевых действий.

Напомним, законопроект сенатора Грэма, по его словам, может иметь "разрушительное влияние" на российскую экономику. Чиновник также ранее говорил, что санкции против банковского сектора и энергетики России могут заставить ее сесть за стол переговоров.

Кроме ограничений законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы. Такие серьезные ограничения могут вступить в силу, если Кремль не согласится на мирное урегулирование войны в Украине.