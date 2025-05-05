Про це пише 24 Канал з посиланням на інтервʼю Трампа для NBC News.

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Трамп розглядає можливість підписання санкцій проти Росії

Президент США не відхиляє можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії.

Журналісти запитали, чи зможе Дональд Трамп ухвалити таке рішення, якщо США вийдуть з переговорів. Він відповів, що все залежить від подальших дій російської сторони та її прагнення укласти мирну угоду.

Це залежить від того, чи буде Росія діяти в напрямку миру. Ми прагнемо досягнення мирної угоди між Росією та Україною,

– зазначив Трамп.

Американський лідер додав, що США надалі зберігають свою мету – зберегти життя і зменшити витрати на підтримку бойових дій.

Нагадаємо, законопроєкт сенатора Грема, за його словами, може мати "руйнівний вплив" на російську економіку. Посадовець також раніше говорив, що санкції проти банківського сектору й енергетики Росії можуть змусити її сісти за стіл переговорів.

Окрім обмежень законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, які продовжують купувати російські енергоресурси. Такі серйозні обмеження можуть набути чинності, якщо Кремль не погодиться на мирне врегулювання війни в Україні.