Обсудили Украину и "ледоколы": Трамп встретился с президентом Финляндии за игрой в гольф

Александр Стубб неожиданно встретился с Дональдом Трампом во Флориде. Президенты во время игры в гольф обсудили укрепление партнерства между США и Финляндией, а также вопросы Украины.

Известно, что они сыграли в гольф в имении Трампа во Флориде в субботу, 29 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикации президента США в Truth Social и лидера Финляндии в соцсети Х.

Смотрите также Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады и анонсировал встречу

Как прошла встреча Трампа и Стубба

Оба лидера обсудили укрепление двустороннего партнерства, ситуацию в Украине и сыграли в гольф.

Во время визита мы обсудили отношения между Финляндией и США, а также текущие вопросы внешней политики, включая Украину,

– написал Стубб.

Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он вместе со Стуббом "с нетерпением" ждет укрепления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Финляндией.

"С нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, и это включает приобретение и разработку большого количества крайне необходимых для США ледоколов, обеспечения мира и международной безопасности для наших стран и мира", – написал он.

Отдельно он отметил, что президент Финляндии является очень хорошим игроком в гольф.

"Мы выиграли гольф-турнир среди мужчин-членов в Международном гольф-клубе Трампа в округе Палм-Бич с легендарным игроком Гэри, сенатором Линдси Грэмом, и бывшим конгрессменом и очень успешным телеведущим Треем Гоуди", – добавил президент США.