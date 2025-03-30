Відомо, що вони зіграли у гольф у маєтку Трампа у Флориді у суботу, 29 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікації президента США у Truth Social та лідера Фінляндії у соцмережі Х.

Дивіться також Трамп уперше поговорив з новим прем'єром Канади та анонсував зустріч

Як пройшла зустріч Трампа і Стубба

Обидва лідери обговорили зміцнення двостороннього партнерства, ситуацію в Україні та зіграли в гольф.

Під час візиту ми обговорили відносини між Фінляндією та США, а також поточні питання зовнішньої політики, включаючи Україну,

– написав Стубб.

Дональд Трамп своєю чергою повідомив, що він разом зі Стуббом "з нетерпінням" чекає на зміцнення партнерства між Сполученими Штатами Америки та Фінляндією.

"З нетерпінням чекаємо зміцнення партнерства між США та Фінляндією, і це містить придбання та розробку великої кількості вкрай необхідних для США криголамів, забезпечення миру та міжнародної безпеки для наших країн і світу", – написав він.

Окремо він зазначив, що президент Фінляндії є дуже хорошим гравцем у гольф.

"Ми виграли гольовий турнір серед чоловіків-членів у Міжнародному гольф-клубі Трампа в окрузі Палм-Біч з легендарним гравцем Гері, сенатором Ліндсі Гремом, і колишнім конгресменом і дуже успішним телеведучим Треєм Гоуді", – додав президент США.