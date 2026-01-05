После успеха в Венесуэле: Трамп пригрозил другим странам Латинской Америки и Гренландии
- Дональд Трамп угрожает странам Латинской Америки после задержания президента Венесуэлы.
- США могут рассмотреть военную операцию против Колумбии, а также обеспокоены кораблями возле Гренландии
После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро Дональд Трамп сделал серию заявлений относительно других стран Латинской Америки и Гренландии. В частности, он сказал о необходимости решить ситуацию в Мексике, Кубе и Колумбии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Белого дома.
К теме Заплатит более высокую цену, чем Мадуро, – Трамп пригрозил временному президенту Венесуэлы
Кому еще угрожает Трамп?
Дональд Трамп во время общения с журналистами высказался, в частности, о лидере Колумбии Густаво Петро. Президент США обвинил его в содействии производству и торговле кокаином.
На вопрос, рассматривают ли США возможность военной операции против Колумбии, Трамп ответил, "звучит хорошо".
Отдельно он высказался относительно Кубы, мол, страна находится на грани краха.
Я не думаю, что нам нужны какие-то действия. Похоже, что все идет вниз по подсчету...Куба идет вниз,
– сказал американский президент.
Также Трамп сказал, что через территорию Мексики в США "льются наркотики", а "картели управляют страной".
Кроме того, лидер США захотел контроль над Гренландией "учитывая национальную безопасность". Регион он описал, как "увитый российскими и китайскими кораблями".
Другие заявления Трампа после операции в Венесуэле
Ранее Дональд Трамп говорил, что в случае отказа временного президента Венесуэлы Делси Родригес от сотрудничества с США она заплатит более высокую цену, чем Николас Мадуро.
Также он не исключил возможность американской интервенции в Венесуэле.
Кроме того, президент США сообщил, что после задержания Мадуро его страна будет иметь влияние на Венесуэлу. В то же время речь не идет о непосредственном управлении страной.