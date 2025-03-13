Я могу заключать финансовые сделки, которые плохо влияют на Россию, – Трамп

Дональд Трамп недавно резко изменил риторику и пошел на сближение с Россией. В то же время он отметил, что может заключить экономически не выгодные для России соглашения.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в отношении России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в соцсети Х.

Смотрите также У Украины полностью закончились ракеты ATACMS, – Associated Press

Трамп угрожает России

Действующий президент США объяснил, что может принять в отношении России финансовые меры, которые были бы разрушительными для агрессорки.

Я могу заключать финансовые соглашения, которые являются плохими для России,

– сказал он.

Это заявление состоялось на фоне того, что России отправились представители США, чтобы обсудить возможное будущее 30-дневное прекращение огня. Ранее на это согласилась Украина, но только в случае, если Россия тоже будет выполнять условия.

Трамп ранее угрожал Кремлю санкциями, однако его риторика недавно круто развернулась. Это произошло после первого раунда переговоров между делегациями России и США 18 февраля 2025 года.

Украина смогла возобновить переговоры с США после скандала между президентами в Овальном кабинете.

