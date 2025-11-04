Преследует интересы США: удастся ли Трампу достичь своих целей операцией в Венесуэле

Дональд Трамп заявил о возможности наземной военной операции США в Венесуэле. Поводом для нее может стать борьба с наркокартелями. США имеют большой опыт в проведении таких мероприятий.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, объяснив намерения президента США. Также Соединенные Штаты сконцентрировали мощные силы в Карибском море и у побережья Венесуэлы, в частности, перебросили туда два сверхзвуковых бомбардировщика B-1 Lancer.

Помогут ли Мадуро союзники в борьбе против США?

Кульпа отметил, что Трамп уже давно стремится получить Нобелевскую премию мира. Однако охота за этой премией, вероятно, подходит к концу.

Сейчас будет поворот к более жесткой политике, которая основана на применении силы. Особенно в пространстве, которое является слишком важным для безопасности Соединенных Штатов,

– отметил он.

Существует доктрина начала XIX века, которую выдвинул тогдашний американский президент Джеймса Монро. Ее принцип - Америка для американцев. Это, по его словам, были времена, когда многие европейские страны имели свои колонии в этом пространстве.

Это базовая доктрина, согласно которой для США Северная и Южная Америки является таким же пространством, как Тайвань для Китая,

– отметил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Сегодня, по его словам, мы на это смотрим с удивлением. Но если вспомнить историю, то состоялось большое количество интервенций, благодаря которым США устанавливали в странах власть, которая бы не противоречила их интересам. Особенно, если политика, которую вели эти страны, угрожала этим интересам.

Сегодня этим интересам не соответствует организованная преступность и торговля наркотиками, существующая в Венесуэле. Он спрогнозировал, что в стране произойдет расшатывание ситуации, чтобы ослабить режим Мадуро.

"Однако это не будет иметь влияния на текущую политику, потому что у России отсутствуют ресурсы, чтобы помогать Венесуэле и организовать там какие-то процессы. Мадуро оказался в плохой компании, которая не может его спасти", – уверен Петр Кульпа.

Обратите внимание! На фоне обострения ситуации между Трампом и Мадуро в Венесуэлу прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Эта авиакомпания, по данным, международного разведывательного сообщества InformNapalm, принадлежит к теневому флоту Владимира Путина.

Он добавил, что дальше, вероятно, реализуется латиноамериканский сценарий, который наблюдали много раз и который никогда не оказался неуспешным для США.

Как развивается противостояние между США и Венесуэлой?