Переслідує інтереси США: чи вдасться Трампу досягти своїх цілей операцією у Венесуелі

Дональд Трамп заявив про можливість наземної воєнної операції США у Венесуелі. Приводом для неї може стати боротьба з наркокартелями. США мають великий досвід у проведенні таких заходів.

Про це 24 Каналу розповів колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, пояснивши наміри президента США. Також Сполучені Штати сконцентрували потужні сили у Карибському морі та біля узбережжя Венесуели, зокрема, перекинули туди два надзвукових бомбардувальники B-1 Lancer.

Важливо США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Чи допоможуть Мадуро союзники у боротьбі проти США?

Кульпа відзначив, що Трамп вже давно прагне отримати Нобелівську премію миру. Проте полювання за цією премією, імовірно, добігає кінця.

Зараз буде поворот до більш жорсткої політики, яка заснована на застосуванні сили. Особливо у просторі, який є надто важливим для безпеки Сполучених Штатів,

– зазначив він.

Існує доктрина початку XIX століття, яку висунув тодішній американський президент Джеймса Монро. Її принцип — Америка для американців. Це, за його словами, були часи, коли багато європейських країн мали свої колонії у цьому просторі.

Це базова доктрина, відповідно до якої для США Північна та Південна Америки є таким самим простором, як Тайвань для Китаю,

– наголосив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО.

Сьогодні, за його словами, ми на це дивимося з подивом. Але якщо згадати історію, то відбулась велика кількість інтервенцій, завдяки яким США встановлювали у країнах владу, яка б не суперечила їхнім інтересам. Особливо, якщо політика, яку вели ці країни, загрожувала цим інтересам.

Сьогодні цим інтересам не відповідає організована злочинність та торгівля наркотиками, що існує у Венесуелі. Він спрогнозував, що у країні відбудеться розхитування ситуації, щоб послабити режим Мадуро.

"Проте це не матиме впливу на поточну політику, тому що у Росії відсутні ресурси, щоб допомагати Венесуелі і організувати там якісь процеси. Мадуро опинився у поганій компанії, яка не може його врятувати", – впевнений Пьотр Кульпа.

Зверніть увагу! На тлі загострення ситуації між Трампом та Мадуро до Венесуели прилетів російський військово-транспортний літак Іл-76ТД авіакомпанії "Авіакон Цитотранс". Ця авіакомпанія, за даними, міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, належить до тіньового флоту Володимира Путіна.

Він додав, що далі, імовірно, реалізується латиноамериканський сценарій, який спостерігали багато разів і який ніколи не виявися неуспішним для США.

Як розвивається протистояння між США та Венесуелою?