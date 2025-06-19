Публично унизил: почему Трамп вдруг отверг идею посредничества Путина по Ирану

Российский диктатор выразил готовность стать посредником в вопросе войны на Ближнем Востоке. Лидер США на это отреагировал призывом, чтобы Путин лучше разобрался в ситуации в России. На это в Москве обиделись, восприняв как унижение.

Президент аналитического центра "Политика", политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала заметил, что заявления Трампа постоянно меняются и от него стоит ожидать чего угодно.

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Что будет при появлении посредников

По мнению политолога, Трамп вчера и Трамп сегодня – разные люди. Поезду, который едет до остановки "победа", осталось фактически несколько километров. Поэтому президент США сейчас так себя ведет. Однако, по убеждению Лесного, сегодня первую скрипку все-таки играет Израиль, а Трамп – это тот, кто приклеивается к нему.

По моему мнению, это выглядит так. Израилю посредники сейчас точно не нужны. У него есть своя цель и он знает, куда его локомотив направляется и куда он должен доехать,

– озвучил политолог.

Посредники, по мнению Лесного – это те, которые будут останавливать сейчас этот условный поезд, давать время иранскому руководству на то, чтобы собраться с мыслями или убежать. Это, с его слов, будет замедлять процессы, которые сейчас необходимы Израилю и который хочет втянуть США, чтобы максимально ускорить достижение результата.

У Путина и Трампа противоположные цели

Есть деталь, которую, по мнению политолога, Трамп не осознает, но она очевидна для тех, кто следит за позицией США и России. Относительно Ирана у каждого свои противоположные цели. Трамп не хочет, чтобы была война и цены на нефть поднялись, это вопрос благосостояния рядового американца. А вот Путину надо, чтобы война была масштабной и нефть стоила дороже, потому что это улучшит российскую экономику.

Как они могут достичь общего мнения? Возможно, в команде Трампа есть вменяемые люди, которые сказали ему, что в этой ситуации стоит обойтись без посредничества Путина,

– предположил Лесной.

Политолог не исключает, что в ближайшие дни у Трампа буду совершенно противоположные мысли. Если он увидит, что операция тормозится, он, со слов Лесного, может начать рассказывать, что без Путина никак не обойтись.