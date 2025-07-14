Трамп заявил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России
- Трамп выразил сомнение в необходимости законопроекта о санкциях против России, предложенного Республиканской партией.
Он отметил, что может самостоятельно ввести 100% тарифы, если война России против Украины не будет завершена.
Во время встречи с Генсеком НАТО в Овальном кабинете Трамп прокомментировал законопроект Линдси Грэма. В частности, он выразил сомнение в целесообразности этого документа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Дональд Трамп во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте отметил, что пакет санкций против России, предложенный Республиканской партией, якобы не нужен США.
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Как США будут давить тогда на Россию
"Я не уверен, что он нам нужен", – сказал Трамп.
Впрочем, вскоре он добавил, что некоторые высокопоставленные республиканцы в Сенате упорно работают над ним. Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы они "тратили свое время".
Это может быть очень полезным, увидим,
– сказал Трамп.
Он также заявил, что завершенный пакет законодательных санкций может предусматривать введение тарифов против России, которые будут превышать 100%. В то же время Трамп отметил, что планирует вскоре самостоятельно ввести 100% тарифы, если война России против Украины не будет завершена.