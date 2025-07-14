Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Дональд Трамп во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте отметил, что пакет санкций против России, предложенный Республиканской партией, якобы не нужен США.

Смотрите также Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа

Как США будут давить тогда на Россию

"Я не уверен, что он нам нужен", – сказал Трамп.

Впрочем, вскоре он добавил, что некоторые высокопоставленные республиканцы в Сенате упорно работают над ним. Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы они "тратили свое время".

Это может быть очень полезным, увидим,

– сказал Трамп.

Он также заявил, что завершенный пакет законодательных санкций может предусматривать введение тарифов против России, которые будут превышать 100%. В то же время Трамп отметил, что планирует вскоре самостоятельно ввести 100% тарифы, если война России против Украины не будет завершена.