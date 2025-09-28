СМИ раскрыли, какой политик убедил Трампа в том, что Украина способна выиграть войну
- Дональд Трамп удивил союзников, заявив, что Украина может победить в войне и вернуть утраченные территории.
- В СМИ назвали имя человека, который мог убедить президента США стать на сторону Киева.
Последние заявления Дональда Трампа о войне в Украине удивили европейцев, которые собрались на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Впервые президент США допустил, что наша страна может одолеть в разы большую за нее Россию и даже вернуть утраченные территории. Стало известно, кто повлиял на такую резкую смену риторики американского лидера.
Перед Генассамблеей президент США вместе с женой посетил Великобританию. Именно разговоры с королем Чарльзом повлияли на изменение отношения Трампа к войне в Украине. Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Как Чарльз убедил Трампа "сделать ставку" на Украину?
Дипломатические источники предполагают, что изменение позиции Трампа неслучайно произошло вскоре после его разговоров с Королем. Считается, что монарх обсуждал тему Украины во время частных разговоров с президентом США в рамках его визита.
Король принимал семью Трампа в Виндзорском замке: они вместе пообедали, поужинали, а также провели целый день мероприятий. В речи на государственном банкете Чарльз один раз прямо упомянул Украину, причем выступление было отмечено политическим тоном.
Наши страны имеют самые тесные в истории оборонные, безопасности и разведывательные отношения. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы вместе с нашими союзниками стоим на стороне Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир,
– произнес король, обращаясь к Трампу.
Трамп, известный своей приверженностью к британской культуре и монархии, наслаждался гостеприимством, которое ему оказал король, и во время ужина назвал Чарльза "очень, очень особенным человеком".
Ермак также отметил роль советника по нацбезопасности Великобритании Джонатана Пауэлла, который накануне государственного визита посетил украинских военных на передовой в Харьковской области. Чиновник предположил, что британцы поделились своими впечатлениями в разговорах с американцами.
По словам дипломатических источников, госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским партнерам, что изменение тона Трампа в отношении Украины следует воспринимать "как можно более позитивно".
Рубио также отметил, что Трамп "очень зол" на Путина из-за того, что тот игнорирует его попытки положить конец войне, которая длится уже три с половиной года.
Что известно об "удивительном перевоплощении" Трампа?
- 23 сентября президент США написал пост, в котором впервые допустил, что Украина при поддержке ЕС способна вернуть все утраченные территории. Ранее Дональд Трамп настаивал, что Киев должен сделать территориальные уступки ради мирного соглашения.
- В Европе не спешат радоваться проукраинскому заявлению Трампа. Там считают, что тот просто хочет выйти из конфликта и переложить ответственность за его завершение на европейцев.
- Владимир Зеленский назвал пост Трампа "хорошим сюрпризом". Известно, что во время встречи с президентом США на полях Генассамблеи ООН он попросил предоставить Украине ракеты Tomahawk. По данным СМИ, украинский президент объяснил американскому коллеге: это высокотехнологичное оружие поможет заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров по мирному соглашению.