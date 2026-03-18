Пока у Трампа истерика: политолог сказал, какой неожиданный шанс получает Европа

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Дональд Трамп не раз критиковал Европу из-за отказа помогать Соединенным Штатам. Сегодня европейские политики готовы заключить сделку с Трампом, но в ответ хотят выгоды для себя.

Как заметил 24 Каналу политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, сейчас ситуация очень разноплановая. Лидер США попал в нее из-за своей гордыни и не любви к деталям.

Может ли Трамп пойти на такое предложение?

Европейцы могут помочь Трампу на Ближнем Востоке в обмен на справедливое мирное соглашение в Украине. Об этом говорят даже те европейские лидеры, которые имеют довольно близкие отношения с главой США.

У Трампа сейчас историка, он говорит, что якобы Зеленский во всем виноват, что он не хочет мира с Путиным. В то же время Европа и НАТО не хотят входить в то пламя, которое разжег Трамп с Израилем на Ближнем Востоке,

– подчеркнул политолог.

Все, что происходит, они рассматривают как окно возможностей. Но понятно, что Трамп никогда не признает себя виновным. Он даже писал об этом в своих книгах, призывал не признавать своих ошибок ни в политической, ни юридической, ни в бытовой сферах. Поэтому сейчас виновной для него снова стала Украина.

Обратите внимание! Дональд Трамп возмутился, что союзники по НАТО отказались помогать ему в войне с Ираном. Несмотря на это, они согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием. В ответ лидер США заявил, что Америка является "самой мощной страной, которой не нужна ничья помощь".

Можно вспомнить, как на Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году вице-президент США рассказывал, что роль Европы в геополитике очень незначительна. Он даже хотел "вынести европейцев за скобки" мирных переговоров.

"Теперь пришло время собирать камни. Конечно, вменяемые политики в Европе понимают, что сейчас, когда Трампу очень нужна помощь, можно общаться с ним на его же языке. Конечно, не ультиматумов, потому что он их не воспримет, но на языке соглашений", – подчеркнул Олег Лесной.

Понятно, что Трамп не придерживается своих слов, поэтому сначала нужно достичь договоренностей по Украине, а потом переходить к другим консультациям. Остается надеяться, что опытные европейские политики смогут найти модель общения, которую поймет лидер США.

