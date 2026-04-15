Трамп сказал, переживает ли поражение Орбана на выборах и как относится к Мадьяру
- Трамп заявил, что не переживает из-за поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии и положительно оценил будущего премьер-министра.
- Он отметил, что Мадьяр имеет схожие взгляды на иммиграцию и политический бэкграунд, поэтому президент США считает его хорошим выбором для премьерства.
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал поражение своего союзника Виктор Орбан на парламентских выборах в Венгрии. Он заявил, что не обеспокоен результатом голосования и не считает его проблемным.
В то же время Трамп положительно оценил будущего главу правительства Петер Мадьяр. Свою позицию он озвучил в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу.
Смотрите также Проигрыш Орбана стал громким провалом Джей Ди Венса: повлияет ли это на его шансы стать президентом
Как отреагировал Трамп на результаты выборов в Венгрии?
Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, несмотря на то что ранее открыто поддерживал действующего премьера.
Он отметил, что не видит в смене власти в Венгрии проблемы и уже сформировал положительное впечатление о новом главе правительства.
Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек,
– заявил Трамп, комментируя Петера Мадьяра.
В то же время президент США добавил, что лично знаком с политическим бэкграундом нового премьера. В частности, он отметил, что ранее Мадьяр был в партии "Фидас" и имел такие же взгляды на иммиграцию, как и у Трампа. Поэтому глава Америки считает, что "Петер будет хорошим премьером".
Отдельно Трамп отметил, что не уверен, изменило бы ситуацию его личное участие в кампании Орбана, в частности поездка в Будапешт вместо вице-президента Джей Ди Венса.
"Он (Орбан) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор – хороший человек", – добавил президент США.
Что известно о выборах в Венгрии?
Выборы в Венгрии проводились 12 апреля. По результатам подсчета 98,93% голосов лидировала "Тиса". Партия должна получить 136 мест в парламенте (52,44% голосов), "Фидес" – 56 мест (39,15% голосов), а партия Mi Hazánk ("Наша родина") – 6 (5,77% голосов).
После поражения на выборах в Венгрии партии Виктора Орбана "Фидес", один из ближайших его соратников – министр иностранных дел Петер Сийярто – исчез. Впоследствии выяснилось, что он находился в ведомстве, где ликвидировал документи. Это неудивительно, ведь во время предвыборной кампании появилось немало компромата, связанного с ним.
Во время выступления в Будапеште в ночь на 13 апреля лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр сделал первые заявления после победы на выборах. Он объявил о намерении построить "более гуманную страну", а также планы восстановить прочное сотрудничество в рамках Вышеградской группы, куда входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.
Также Мадьяр заявил, что Будапешт не будет сопротивляться помощи для Украины. В то же время он отметил, что Венгрия находится в сложной финансовой ситуации и будет стремиться получить средства, предназначенные для нее как страны-члена ЕС.