Трамп сказал, переживает ли поражение Орбана на выборах и как относится к Мадьяру

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал поражение своего союзника Виктор Орбан на парламентских выборах в Венгрии. Он заявил, что не обеспокоен результатом голосования и не считает его проблемным.

В то же время Трамп положительно оценил будущего главу правительства Петер Мадьяр. Свою позицию он озвучил в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу.

Как отреагировал Трамп на результаты выборов в Венгрии?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, несмотря на то что ранее открыто поддерживал действующего премьера.

Он отметил, что не видит в смене власти в Венгрии проблемы и уже сформировал положительное впечатление о новом главе правительства.

Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек,

– заявил Трамп, комментируя Петера Мадьяра.

В то же время президент США добавил, что лично знаком с политическим бэкграундом нового премьера. В частности, он отметил, что ранее Мадьяр был в партии "Фидас" и имел такие же взгляды на иммиграцию, как и у Трампа. Поэтому глава Америки считает, что "Петер будет хорошим премьером".

Отдельно Трамп отметил, что не уверен, изменило бы ситуацию его личное участие в кампании Орбана, в частности поездка в Будапешт вместо вице-президента Джей Ди Венса.

"Он (Орбан) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор – хороший человек", – добавил президент США.

Что известно о выборах в Венгрии?