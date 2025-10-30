Трамп впервые за 6 лет встретился с Си: обсуждали ли Украину, и как прошел разговор

Президент США Дональд Трамп в рамках многодневного визита в Азию впервые встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Южной Корее после своего переизбрания на должность.

Он прокомментировал встречу и ответил, что именно обсуждали вместе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Трамп прокомментировал встречу с Си?

Американский лидер назвал это "удивительной" встречей, а Си Цзиньпина – замечательным лидером. Дональд Трамп говорит, что вместе они пришли к ряду важных решений. Также, по его словам, они обсуждали Украину.

Мы долго говорили об Украине с Си. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны погружены в борьбу, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать,

– сказал он.

Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп анонсировал свою поездку в Китай в апреле 2026 года, после чего с визитом придет Си Цзиньпин. Резюмируя результаты, он оценил встречу на "12 баллов по шкале от 0 до 10".

Как встреча может повлиять на Украину?