Трамп вперше за 6 років зустрівся із Сі: чи обговорювали Україну, і як пройшла розмова
- Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися в Південній Кореї, обговоривши Україну та інші важливі питання.
- Трамп анонсував свою поїздку до Китаю у 2026 році та оцінив зустріч з Сі Цзіньпіном на "12 балів за шкалою від 0 до 10".
Президент США Дональд Трамп у рамках кількаденного візиту до Азії вперше зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї після свого переобрання на посаду.
Він прокоментував зустріч та відповів, що саме обговорювали разом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також Зустріч, на яку чекає світ: як Трамп хоче змусити Сі Цзіньпіна та Путіна закінчити війну в Україні
Як Трамп прокоментував зустріч із Сі?
Американський лідер назвав це "дивовижною" зустріччю, а Сі Цзіньпіна – чудовим лідером. Дональд Трамп каже, що разом вони дійшли до низки важливих рішень. Також, за його словами, вони обговорювали Україну.
Ми довго говорили про Україну з Сі. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити,
– сказав він.
Крім вищезгаданого, Дональд Трамп анонсував свою поїздку до Китаю у квітні 2026 року, після чого з візитом прийде Сі Цзіньпін. Резюмуючи результати, він оцінив зустріч на "12 балів за шкалою від 0 до 10".
Як зустріч може вплинути на Україну?
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав в етері 24 Каналу, що Трамп часто заявляє про "чудові розмови" з іншими лідерами, але на практиці це не приводить до конкретних результатів.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок раніше пояснював 24 Каналу, що насправді здебільшого вони могли обговорювати мита на товари з Китаєм, ситуацію з Тайванем, рідкоземельні метали, продаж TikTok.
Незадовго до цього політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу пояснював, що війна в Україні чи купівля Китаєм російської нафти в умовах нових санкцій радше за все не буде головною темою їхньої розмови.