Геополітика Америка Трамп вперше за 6 років зустрівся із Сі: чи обговорювали Україну, і як пройшла розмова
30 жовтня, 09:05
Трамп вперше за 6 років зустрівся із Сі: чи обговорювали Україну, і як пройшла розмова

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися в Південній Кореї, обговоривши Україну та інші важливі питання.
  • Трамп анонсував свою поїздку до Китаю у 2026 році та оцінив зустріч з Сі Цзіньпіном на "12 балів за шкалою від 0 до 10".

Президент США Дональд Трамп у рамках кількаденного візиту до Азії вперше зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї після свого переобрання на посаду.

Він прокоментував зустріч та відповів, що саме обговорювали разом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Трамп прокоментував зустріч із Сі?

Американський лідер назвав це "дивовижною" зустріччю, а Сі Цзіньпіна – чудовим лідером. Дональд Трамп каже, що разом вони дійшли до низки важливих рішень. Також, за його словами, вони обговорювали Україну.

Ми довго говорили про Україну з Сі. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити, 
– сказав він.

Крім вищезгаданого, Дональд Трамп анонсував свою поїздку до Китаю у квітні 2026 року, після чого з візитом прийде Сі Цзіньпін. Резюмуючи результати, він оцінив зустріч на "12 балів за шкалою від 0 до 10".

Як зустріч може вплинути на Україну?

  • Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав в етері 24 Каналу, що Трамп часто заявляє про "чудові розмови" з іншими лідерами, але на практиці це не приводить до конкретних результатів.

  • Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок раніше пояснював 24 Каналу, що насправді здебільшого вони могли обговорювати мита на товари з Китаєм, ситуацію з Тайванем, рідкоземельні метали, продаж TikTok.

  • Незадовго до цього політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу пояснював, що війна в Україні чи купівля Китаєм російської нафти в умовах нових санкцій радше за все не буде головною темою їхньої розмови.