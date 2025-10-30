Трамп вперше за 6 років зустрівся із Сі: чи обговорювали Україну, і як пройшла розмова

Президент США Дональд Трамп у рамках кількаденного візиту до Азії вперше зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї після свого переобрання на посаду.

Він прокоментував зустріч та відповів, що саме обговорювали разом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Трамп прокоментував зустріч із Сі?

Американський лідер назвав це "дивовижною" зустріччю, а Сі Цзіньпіна – чудовим лідером. Дональд Трамп каже, що разом вони дійшли до низки важливих рішень. Також, за його словами, вони обговорювали Україну.

Ми довго говорили про Україну з Сі. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити,

– сказав він.

Крім вищезгаданого, Дональд Трамп анонсував свою поїздку до Китаю у квітні 2026 року, після чого з візитом прийде Сі Цзіньпін. Резюмуючи результати, він оцінив зустріч на "12 балів за шкалою від 0 до 10".

Як зустріч може вплинути на Україну?