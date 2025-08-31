Лидеры европейских стран соберутся 4 сентября в Париже, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне. Там будут присутствовать все, кто был на встрече в Вашингтоне 18 августа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники Financial Times.

Что известно о новой встрече Дональда Трампа с лидерами Европы и Зеленским?

В четверг, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу Дональда Трампа, лидеров стран ЕС. Вероятно, во французскую столицу приедет и Владимир Зеленский. Как сообщили чиновники, которые ознакомлены с планами, на переговоры пригласили всех, кто присутствовал на встрече в Вашингтоне 18 августа. Среди них – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На прошлой неделе руководители оборонных ведомств из "коалиции желающих" проводили переговоры и планировали "необходимые пункты для наращивания войск".

Конечно, это всегда требует политического решения соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. Ощущение срочности очень высокое, это действительно приобретает форму,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Издание также отметило, что Украина требует от партнеров принять конкретные гарантии безопасности. Такая помощь может включать привлечение миротворческих войск для сдерживания российского агрессора.

Возможно, миротворческая миссия будет состоять из десятков тысяч военнослужащих под руководством Европы и при поддержке США.

Ранее президент Украины говорил, что в первый тидждень сентября он проведет переговоры с лидерами европейских стран.

Надо расставить некоторые точки относительно гарантий безопасности. Хочется, чтобы мы шли одним путем и понимали друг друга. Я думаю мы будем на разных площадках иметь несколько встреч на уровне лидеров,

– рассказывал Владимир Зеленский.

Позже может состояться уже встреча с Дональдом Трампом, на котором ему представят видение в частности относительно гарантий безопасности.

Что известно о встрече в Вашингтоне 18 августа?