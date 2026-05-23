"Соединенные Штаты Ближнего Востока": Трамп выложил карту Ирана в цветах США

Дональд Трамп вечером 23 мая опубликовал карту Ирана. Но с определенной особенностью.

Соответствующее сообщение президент США сделал в собственной соцсети Truth Social.

Что за карту Ирана в цветах США показал Трамп?

Речь об обычной карте ближневосточного региона, где видно только контуры стран. Но территория Ирана полностью закрашена в цвета флага США.

Трамп, как и всегда, не объяснил свое мнение, но дал намек. На карте написано "Соединенные Штаты Ближнего Востока?"



Иран в звездно-полосатых цветах / Фото из соцсетей Трампа

Какие сейчас отношения между Ираном и США?

Публикация Трампа становится понятнее, если обратить внимание на последние заявления Америки относительно Ближнего Востока.

По словам Трампа, ближайшее время он обсудит с переговорной командой последнее предложение Ирана. А затем может принять решение относительно возможного возобновления конфликта.

Во время встречи с американской стороны могут быть Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джей Ди Вэнс. "Шансы на сделку с Ираном или бомбардировки – 50 на 50, или удастся заключить хорошую сделку, или придется разнести их вдребезги... Думаю, произойдет одно из двух", – высказался Трамп в интервью.

Между тем Financial Times пишут, что США и Иран приближаются к продолжению перемирия на 60 дней. Обсудят и разблокирование Ормузского пролива, и ядерную программу Ирана. В свою очередь США могут смягчить блокаду иранских портов, согласиться на поэтапную отмену санкций и размораживание активов Тегерана за рубежом.