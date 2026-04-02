Трамп оскорбил Макрона, упомянув о его жене и ударе в челюсть

Американский президент Дональд Трамп высмеял своего французского коллегу Эммануэля Макрона из-за инцидента с его женой, который произошел почти год назад.

Шутку по этому поводу он озвучил во время пресс-конференции в Белом доме. Об этом сообщает Clash Report і The Straits Times.

Смотрите также "Мы их уничтожили": Трамп заявил, что завершит войну с Ираном за 2 – 3 недели

Как Трамп высмеял Макрона?

Комментируя отсутствие помощи НАТО в войне на Ближнем Востоке, Дональд Трамп отметил, что не считал это необходимым, однако все равно попросил. Он вспомнил звонок к президенту Франции и решил пошутить.

Затем я звоню во Францию, Макрону, его жена относится к нему крайне плохо, и до сих пор не может прийти в себя после удара в челюсть,

– заявил он журналистам.

По его словам, дальнейшем в разговоре речь шла о том, что США были бы рады получить помощь от союзников на фоне ситуации в Персидском заливе, несмотря на то, что Америка самостоятельно "уничтожает плохих людей и баллистические ракеты".

Президент США заявил, что Эммануэль Макрон после призыва направить корабли в регион отказался от такого предложения, отметив, что подобные меры могут осуществить только после завершения войны на Ближнем Востоке.

"Я сказал "нет, ни, мне это не нужно, после того, как война будет выиграна, Эммануэль", – резюмировал Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон довольно резко отреагировал на такой комментарий Трампа.

Его замечания являются ни элегантными, ни уместным,

– сказал французский лидер.

Что имел в виду Трамп?