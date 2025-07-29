Трамп заявил, что дает России 10 дней для прекращения войны
- Президент США Трамп установил новый дедлайн для России – 10 дней для прекращения войны в Украине.
- В случае невыполнения, Трамп планирует ввести пошлины и другие меры против Кремля.
Президент США снова установил России дедлайн по прекращению войны в Украине. На этот раз это 10 дней.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Какой дедлайн Трамп установил для Кремля?
Американский лидер в очередной раз установил России дедлайн для завершения войны в Украине. Ранее Трамп заявлял о 50 днях, но решил уменьшить срок, который дал российскому диктатору.
Теперь президент США заявляет о 10 днях "с сегодняшнего дня" для достижения соглашения с Украиной или введет пошлины и другие меры против Кремля.
Путин хочет продолжать войну. Наши пошлины могут повлиять на это, а могут и нет,
– сказал Трамп.
О планах по переносу установленного им для России дедлайна по прекращению огня Трамп заявил во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером 28 июля.
Также в Госдепе отмечали, что президент США объявит о своих дальнейших шагах в отношении России, которые должны заставить Путина сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь отметила, что Россия продолжает нести массовую смерть и разрушения.