В эфире Fox News пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс предупредила Россию, что той стоит "воспринимать Трампа серьезно", передает 24 Канал.

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Что говорят в Госдепе о новой политике Трампа в отношении России?

Чиновница уточнила, что уже в ближайшее время президент США объявит о своих дальнейших шагах в отношении России, которые должны заставить Путина сесть за стол переговоров.

Брюс напомнила, что санкции по стране-агрессору не изменилась.

У президента остаются экономические и другие инструменты. Мы видели, на что он способен..,

– предупредила чиновница.

Брюс заметила, что Россия продолжает нести массовую смерть и разрушения.

Напомним, что Трамп, объясняя свое решение сократить срок своего ультиматума для России, отметил, что "нет смысла ждать больше". Он отметил, что нет никакого прогресса в вопросе мира со стороны России.

К слову, никакой реакции Путина на заявление Трампа до сих пор не появилось. Зато его приспешники, вроде Дмитрия Медведева, угрожают США прямым конфликтом с Россией.