"Конечный срок" для России может закончиться раньше, чем через 50 дней, – Трамп

Американский лидер заявил, что конечный срок, который он установил для России для заключения мирного соглашения с Украиной, может наступить раньше, чем через 50 дней.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Трампа, о чем он заявил во время общения с журналистами.

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Что сказал Трамп о конечном сроке в отношении России?

Дональд Трамп заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения мирного соглашения по Украине "очень длинным".

Я не думаю, что 50 дней – это очень долго. И этот срок по России может закончиться раньше,

– сказал глава Белого дома.

Согласно его словам, если по истечении 50 дней не будет соглашения, "это будет очень плохо". Тогда США продолжат применять пошлины и другие санкции против России.

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К слову, президент США Дональд Трамп 15 июля заявил, что Владимир Зеленский "не должен" атаковать столицу страны-агрессора Москву.

Кроме того, американский лидер сказал, что не находится "ни на чьей стороне" в войне. Глава Белого дома подчеркнул, что просто хочет остановить убийства.