Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. В подобных ультиматумах он обвинил не Вашингтон, а Европейский Союз.

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Как отреагировал Лавров на заявления Трампа?

Российский министр заявил, что Москва сейчас пытается понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа относительно 50-дневного ультиматума по тарифам в случае отказа России от заключения соглашения.

Было раньше 24 часа, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем руководствуется президент Соединенных Штатов,

– заявил он.

По его мнению, Дональд Трамп сейчас находится под большим и "неприличным" давлением со стороны Европейского союза и действующего руководства НАТО, которое якобы "поддерживает требования" Владимира Зеленского.

Сергей Лавров заявил, что Россия готова к введению против нее новых санкций, отметив большое количество уже введенных ограничений. Также он говорит, что не считает "исчерпывающим" формат переговоров в Стамбуле.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, комментируя вышеупомянутое заявление, высмеял Сергея Лаврова в том, что он пытается "троллить" Трампа, пока его страна зависима от КНДР в войне против Украины.

"Лавров, конечно, старый человек и явно теряется в реальном положении дел на геополитической карте, где его страна уже стала лишь инструментом, а не игроком, и вопрос поражения в войне является лишь вопросом времени. А время зависит только от количества смертников, которых Путин еще бросит в топку войны", – написал он.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков уже тоже прокомментировал заявления Трампа, назвав их "достаточно серьезными". По его словам, Кремлю нужно время для анализа ответного ультиматума США.