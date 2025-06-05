Трамп заявил, что может позволить России и Украине "немного побороться", – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп высказался относительно войны в Украине. Он заявил, что прежде чем заключать соглашение, вероятно, придется позволить России и Украине "немного побороться".

Американский лидер также пригрозил санкциями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что сказал Трамп о войне в Украине

Во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня, президент США сравнил войну России с Украиной со спортом, в частности с хоккеем.

Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, когда судьи позволяют им подраться на несколько секунд, позволяют им подраться немного, прежде чем разнимать их,

– сказал Трамп.

Он также добавил, что может наложить санкции против обеих стран, если не будет верить в их искреннее стремление к миру. Кроме этого, президент США предположил, что война якобы может быть выгодной как для России, так и для Украины, отметив, что "для танго нужны двое".

Кроме этого, Трамп заверил, что если Россия выйдет за пределы допустимого, то все будут поражены, насколько жесткой будет реакция США.