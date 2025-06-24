Прекращение огня между Израилем и Ираном вступило в силу, – Трамп

Президент США Дональд Трамп высказался о конфликте между Израилем и Ираном. Американский лидер заявил, что прекращение огня между странами уже вступило в силу.

В своей соцсети Truth Social он призвал не нарушать эти договоренности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа.

Смотрите также Несмотря на заявление Трампа о прекращении огня: Иран ударил по Израилю, есть погибшие и разрушения

Какие еще заявления сделал Трамп относительно конфликта между Израилем и Ираном

В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил о "полном и абсолютном" прекращении огня между Израилем и Ираном. Тогда сообщалось, что оно начнется примерно через 6 часов после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии.

По словам американского лидера, "официально Иран начнет перемирие, а после 12 часов Израиль начнет перемирие, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны".

Впоследствии также стало известно, что президент США считает это перемирие "вечным". В своем интервью Трамп сказал, что "очень рад, что смог выполнить работу". А также заметил, что ситуация могла ухудшиться, а война "могла бы разрушить весь Ближний Восток".

Он отметил, что во время военных операций Ирана и Израиля "умирало много людей", и выразил уверенность, что страны не будут возобновлять огонь.