Путин боится США, он не имеет страха перед Европой, – Трамп

Дональд Трамп сделал новое заявление относительно российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер отметил, что российский президент не боится Европы, а США – да.

Об этом Дональд Трамп заявил во время обеда с членами правления Трамп-Кеннеди-центр.

Что сказал Трамп о Путине и его страхе США?

Дональд Трамп, говоря о НАТО, заявил, что Альянс – это "прежде всего Соединенные Штаты Америки". После этого он сказал, что Путин "боится США, а не Европу".

НАТО это мы. Можете спросить Путина. Путин боится нас. Он не имеет никакого страха перед Европой. Он боится Соединенных Штатов Америки и армии, которая была создана мной в первый срок,

– заявил американский лидер.

Кстати, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп сделал подарок Путину войной, которую начал в Иране. Эксперт подчеркнул, что Россия теперь зарабатывает на продаже нефти, имея сейчас возможность пополнять свой Фонд национального благосостояния и тратя деньги на войну против Украины.

