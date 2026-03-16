Путин боится США, он не имеет страха перед Европой, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин "боится США, но не имеет страха перед Европой".
- Трамп отметил, что "НАТО является прежде всего США", и Путин "боится американской армии, созданной во время моего первого срока".
Дональд Трамп сделал новое заявление относительно российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер отметил, что российский президент не боится Европы, а США – да.
Об этом Дональд Трамп заявил во время обеда с членами правления Трамп-Кеннеди-центр.
К теме Трамп просит помощи в разблокировании Ормузского пролива: как реагируют страны
Что сказал Трамп о Путине и его страхе США?
Дональд Трамп, говоря о НАТО, заявил, что Альянс – это "прежде всего Соединенные Штаты Америки". После этого он сказал, что Путин "боится США, а не Европу".
НАТО это мы. Можете спросить Путина. Путин боится нас. Он не имеет никакого страха перед Европой. Он боится Соединенных Штатов Америки и армии, которая была создана мной в первый срок,
– заявил американский лидер.
Кстати, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп сделал подарок Путину войной, которую начал в Иране. Эксперт подчеркнул, что Россия теперь зарабатывает на продаже нефти, имея сейчас возможность пополнять свой Фонд национального благосостояния и тратя деньги на войну против Украины.
Недавно Трамп и Путин говорили по телефону
Владимир Путин и Дональд Трамп 9 марта впервые с декабря 2025 года провели телефонный разговор. В Кремле заявили, что разговор был инициирован Трампом и длился примерно час.
Во время общения по телефону президенты США и России обсудили конфликты вокруг Ирана, ситуацию в Венесуэле и трехсторонние переговоры по миру в Украине. Дональд Трамп заявил, что ожидает от Путина конкретных шагов для снижения напряжения и продвижения переговоров, в частности развязывания войны.
Глава Пентагона Пит Хегсет выразил мнение, что разговор Трампа и Путина может стать сигналом для дальнейших мирных инициатив в Украине и на Ближнем Востоке. По словам министра, стороны также обсуждали возможное смягчение американских санкций против российской нефти.