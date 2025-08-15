Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочаруется, если не результаты двусторонних переговоров с Владимиром Путиным не приведут к прекращению огня.

Такое заявление он сделал в пятницу, 15 августа, в комментарии журналистам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что Трамп ожидает от переговоров?

Президент США, находясь на самолете, выразил желание увидеть прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшее время. В то же время он неуверен относительно того, когда именно это может произойти.

Я хочу увидеть прекращение огня быстро. Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что это не может быть сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились,

– заявил он.

К слову, конгрессмен Майк Квигли отметил, что Путин признает лишь силу, но не видит этого в Трампе. По словам Квигли, он воспринимает своего президента США как человека, который дал пройти нескольким дедлайнам и условиям.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что может "подумать" над сокращением американских войск в Европе. Это может произойти, если потребуется уговорить Владимира Путина заключить мирное соглашение с Украиной.