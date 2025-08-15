Американський президент Дональд Трамп заявив, що розчарується, якщо не результати двосторонніх переговорів з Володимиром Путіним не призведуть до припинення вогню.

Таку заяву він зробив у п'ятницю, 15 серпня, у коментарі журналістам.

Дивіться також "Руки геть!": на Алясці пройшов мітинг проти саміту Путіна і Трампа – кадри з Анкориджа

Що Трамп очікує від переговорів?

Президент США, перебуваючи на літаку, висловив бажання побачити припинення вогню між Росією та Україною вже найближчим часом. Водночас він невпевнений стосовно того, коли саме це може відбутися.

Я хочу побачити припинення вогню швидко. Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися,

– заявив він.