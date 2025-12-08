"Его команда в восторге, а он – нет": Трамп заявил, что разочарован Зеленским

Дональд Трамп 8 декабря снова критиковал Владимира Зеленского. Он сказал, что несколько разочарован украинским президентом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что сказал Трамп о Зеленском 8 декабря?

Журналисты спросили лидера США, какой следующий шаг будет в переговорах между Россией и Украиной? Трамп ответил странно.

Мы разговаривали с Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского. И должен сказать, я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад. Его команда в восторге от этого, но он – нет,

– сказал Трамп.

Не понятно, что именно имеет в виду президент Америки. Возможно, речь о разговорах Умерова и Гнатова с Уиткоффом и Кушнером. Зеленский должен узнать о них, вероятно, в понедельник в Европе. Наша делегация уже направляется в Европу из США. Но никаких деталей или подтверждений Трамп, как и всегда, не привел. Поэтому остается только гадать, о чем идет речь.

По мнению Трампа, Россия согласна с этим предложением – хотя хотела бы получить всю Украину.

Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал,

– добавил он.

Интересно! Трамп сделал эти заявления на церемонии награждения в Кеннеди-центре. Среди награжденных – Сильвестр Сталлоне и вокалист группы KISS Джин Симмонс. Также выступал Андреа Бочелли, которого очень любит лидер США. Присутствующие очень хвалили Трампа.

А еще привлекает внимание то, что Трамп сначала не хотел отвечать на "политические" вопросы – журналисты сразу уточнили, что хотят узнать о мирных переговорах. Он сказал, что сегодня не время для этого и лучше сосредоточиться на награждении. Впрочем, позже начал разводиться, что завершил много войн и что много солдат погибают.

