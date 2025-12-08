"Його команда у захваті, а він – ні": Трамп заявив, що розчарований Зеленським

Дональд Трамп 8 грудня знову критикував Володимира Зеленського. Він сказав, що дещо розчарований українським президентом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Що сказав Трамп про Зеленського 8 грудня?

Журналісти запитали лідера США, який наступний крок буде у переговорах між Росією та Україною? Трамп відповів дивно.

Ми розмовляли з Путіним, і ми спілкувалися з українськими лідерами, включно із Зеленським. І мушу сказати, я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому. Його команда в захваті від цього, але він – ні,

– сказав Трамп.

Не зрозуміло, що саме має на увазі президент Америки. Можливо, мова про розмови Умєрова та Гнатова з Віткоффом і Кушнером. Зеленський має дізнатися про них, імовірно, у понеділок у Європі. Наша делегація вже прямує до Європи зі США. Та жодних деталей чи підтверджень Трамп, як і завжди, не навів. Тож залишається тільки гадати, про що йдеться.

На думку Трампа, Росія згодна з цією пропозицією – хоча хотіла би отримати всю Україну.

Росія, як я вважаю, з цим згодна. Але я не певен, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав,

– додав він.

Нові заяви Трампа про Зеленського й Україну: дивіться відео

Цікаво! Трамп зробив ці заяви на церемонії нагородження в Кеннеді-центрі. Серед нагороджених – Сільвестр Сталлоне і вокаліст гурту KISS Джин Сіммонс. Також виступав Андреа Бочеллі, якого дуже любить лідер США. Присутні дуже хвалили Трампа.

А ще привертає увагу те, що Трамп спершу не хотів відповідати на "політичні" питання – журналісти одразу уточнили, що хочуть дізнатися про мирні переговори. Він сказав, що сьогодні не час для цього і краще зосередитися на нагородженні. Втім, пізніше почав розводитися, що завершив багато війн і що багато солдатів гинуть.

Син Трампа також критикує Зеленського