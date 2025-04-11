Трамп упрекнул Россию за промедление с перемирием в Украине

11 апреля представитель президента США Трампа Стив Уиткофф находится в Москве с официальным визитом. Ожидается, что он будет иметь встречу с Владимиром Путиным. На фоне этого события Дональд Трамп сделал новое заявление о войне в Украине.

Американский лидер сделал пост в своей соцсети, в котором упрекнул Россию за затягивание мирного процесса, передает 24 Канал.

Смотрите также Мир в Украине представляется недостижимым в ближайшем будущем, – Писториус

Что сказал Трамп

Так, политик подчеркнул, что для России настало время действовать. Он отметил, что каждый день промедления стоит тысячи жизней. Также Трамп повторил традиционный тезис, что война в Украине никогда не произошла бы, если бы он был президентом.

Россия должна двигаться. Слишком много людей погибает, тысячи еженедельно, в ужасной и бессмысленной войне – войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом,

– написал глава США.

По данным СМИ, Трамп через Виткоффа передаст Путину ультиматум. Если до конца апреля не будет достигнуто прекращение огня, то США могут ввести дополнительные санкции против России.

Напомним, что спикер Путина Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить, в частности, "украинское урегулирование". По словам приспешника Кремля, "прорывных результатов" от этих переговоров не ожидается.