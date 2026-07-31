Надо было ехать по трассе, а не по грязи, – Трамп объяснил, почему россияне не дошли до Киева

Президент США в очередной раз решил вернуться к вопросу о том, почему же россиянам не удалось захватить Киев в феврале 2022 года. Дональд Трамп считает, что они выбрали неверный путь. Нужно было продвигаться по трассе, а не по грязи.

С таким заявлением глава Белого дома выступил во время открытого заседания своего кабинета 31 июля.

Что сказал Трамп по поводу продвижения россиян к Киеву в 2022 году?

По словам американского лидера, один российский генерал якобы решил ехать по грязи вместо того, чтобы воспользоваться шоссе, по которому оккупанты, по мнению Трампа, могли бы без проблем продвигаться.

Российские танки направлялись в Киев, но застряли в грязи,

– заявил Трамп.

Глава Белого дома также несколько раз напомнил, как США в начале полномасштабного вторжения поставляли Украине противотанковые комплексы типа Javelin. Это, по мнению Трампа, сыграло решающую роль в противостоянии.

Трамп объяснил, почему оккупанты не смогли захватить Киев: смотрите видео

Какие еще заявления по поводу Украины сделал Трамп?

Дискуссионным остается вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Несмотря на то, что ранее президент США поддерживал эту инициативу, его позиция изменилась. Окончательное решение, при этом, еще не принято.

Американский лидер выразил опасения, что страны, получившие лицензии на производство американского оружия, в будущем могут использовать эти технологии против самих США. Поэтому Вашингтон, по словам Трампа, должен быть очень осторожным.

Также во время открытого заседания кабинета Трамп заявил, что для завершения войны Россия и Украина должны пойти на взаимные уступки. По его словам, и Владимиру Зеленскому, и Владимиру Путину придется пойти на определенные компромиссы ради заключения мирного соглашения.