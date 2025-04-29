Трамп заявил, что если бы не его "помощь", Украина была бы "раздавлена" за один день

Дональд Трамп сделал новые заявления о войне в Украине. В частности, республиканец сказал, что именно благодаря ему наша страна якобы выдержала наступление россиян в начале вторжения.

Так, в интервью редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу Дональд Трамп заявил, что "спасает Украину". Мол, если бы не он, большая военная машина России раздавила бы ее, передает 24 Канал.

Смотрите также Как Трамп восстал из "политических мертвецов": в The Atlantic раскрыли тайну его победы

Трамп снова вспомнил о Javelin

По словам политика, именно переданное им во время первого президентского срока "огромное количество" противотанковых ракет Javelin помогло сдержать наступление России.

И если бы не я – я тот, кто дал им Javelin, которые подбили танки... Знаете, это был большой момент, потому что, если бы эти танки вошли – они были бы за 71 милю от Киева – они собирались захватить Киев. Это был бы конец войны; она закончилась бы за один день,

– похвастался американский президент.

Обратите внимание! В период первого президентства Трамп действительно дал разрешение на поставки "джавелинов" в Украину. Но их было всего несколько десятков, а для использования на передовой было необходимо специальное разрешение от США.

Трамп также отметил, что в этой войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается.

Я думаю, что я делаю большую услугу Украине. Я верю в это,

– оценил свои мирные усилия глава США.