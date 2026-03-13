Трамп заявил, что США "не нужна помощь Украины с защитой от беспилотников"
- Дональд Трамп отклонил предложение Украины помочь в защите от иранских беспилотников, заявив, что война с Ираном скоро закончится.
- Зеленский отмечал, что 10 стран уже обратились к Украине за помощью в противодействии беспилотникам, поскольку это требует практического опыта.
Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Украины в помощи с защитой от иранских беспилотников на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Такое заявление он сделал в телефонном интервью Брайану Килмиду на Fox News.
Как Трамп отреагировал на предложение Украины?
Комментируя недавнее предложение Украины, в частности президента Владимира Зеленского, о помощи в противодействии иранским "Шахедам", Дональд Трамп публично отрицал возможность поддержки, отклонив идею.
Война с Ираном скоро закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам,
– сказал американский президент.
В то же время заметим, что, по словам Владимира Зеленского, не менее 10 стран обратились к Украине с просьбой помочь, поскольку противодействие таким угрозам требует не только перехватчиков, но и практического опыта.
Кто обратился за помощью к Украине?
- WSJ писало, что нефтяной гигант Saudi Aramco ведет переговоры по меньшей мере с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков, которые могут помочь защитить нефтяные месторождения от иранских атак.
- Украинский президент ранее сообщал, что Киев отправил три профессиональные команды на Ближний Восток, в частности, в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию для помощи с вопросами безопасности и противодействия беспилотникам.
- Так, Украина заявляла, что готова поделиться с союзниками опытом борьбы с дронами-камикадзе и собственными технологиями перехвата беспилотников в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
- К слову, Украина обеспокоена из-за сигналов от США относительно дальнейшей помощи для защиты от российских атак. Речь идет в частности, о дополнительных системах ПВО, в которых Вашингтон нуждается из-за конфликта против Ирана.