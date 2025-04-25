Трамп заявил, что вероятно встретится с Зеленским в Риме во время похорон Папы Римского

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятно встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме во время похорон Папы Римского Франциска.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Допускает ли Трамп возможность встречи с Зеленским

У Дональда Трампа поинтересовались, встретится ли он с Владимиром Зеленским во время похорон Папы римского Франциска, на который оба они прибудут. Церемония состоится в субботу, 26 апреля, в 09:00 утра по местному времени.

Это возможно,

– ответил американский президент.