25 апреля, 18:20
Трамп заявил, что вероятно встретится с Зеленским в Риме во время похорон Папы Римского
Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятно встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме во время похорон Папы Римского Франциска.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Допускает ли Трамп возможность встречи с Зеленским
У Дональда Трампа поинтересовались, встретится ли он с Владимиром Зеленским во время похорон Папы римского Франциска, на который оба они прибудут. Церемония состоится в субботу, 26 апреля, в 09:00 утра по местному времени.
Это возможно,
– ответил американский президент.