Я завершил восемь войн и не получил Нобелевскую премию мира, это довольно странно, – Трамп
Президент США заявил, что он "завершил восемь войн" в мире, однако до сих пор не получил Нобелевской премии мира. По словам политика, это довольно странно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для The New York Times.
Как Трамп оценивает собственные достижения?
Журналисты спросили Дональда Трампа, существуют ли ограничения его власти на мировой арене и есть ли что-то, что могло бы его остановить.
В ответ президент США сказал, что таким ограничением является его собственная мораль и разум. Зато международное право политику "не нужно".
Я не стремлюсь наносить вред людям. Я не стремлюсь убивать людей. Я положил конец – запомните это – восьми войнам. Никто другой никогда этого не делал. Я завершил восемь войн и не получил Нобелевской премии мира. Довольно странно,
– подчеркнул Трампа.
Трамп также напомнил, что Нобелевскую премию мира получил Барак Обама и, по его словам, бывший президент даже не мог объяснить, за что именно ему вручили эту награду, когда его об этом спросили.
Трамп все же может получить премию?
Недавно лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что поддерживает действия США в Венесуэле. Кроме того, она подчеркнула, что посвящает Трампу свою Нобелевскую премию мира, которую ей присудили в октябре за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.
Впоследствии Дональд Трамп заявил, что примет Нобелевскую премию мира, если Мария Корина Мачадо предложит передать ее ему. Политики планируют встретиться уже на следующей неделе.
В то же время представители Нобелевского комитета отметили, что премия не может быть разделена или передана другому лицу.