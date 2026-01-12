Я завершил восемь войн и не получил Нобелевскую премию мира, это довольно странно, – Трамп

Президент США заявил, что он "завершил восемь войн" в мире, однако до сих пор не получил Нобелевской премии мира. По словам политика, это довольно странно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для The New York Times.

Как Трамп оценивает собственные достижения?

Журналисты спросили Дональда Трампа, существуют ли ограничения его власти на мировой арене и есть ли что-то, что могло бы его остановить.

В ответ президент США сказал, что таким ограничением является его собственная мораль и разум. Зато международное право политику "не нужно".

Я не стремлюсь наносить вред людям. Я не стремлюсь убивать людей. Я положил конец – запомните это – восьми войнам. Никто другой никогда этого не делал. Я завершил восемь войн и не получил Нобелевской премии мира. Довольно странно,

– подчеркнул Трампа.

Трамп также напомнил, что Нобелевскую премию мира получил Барак Обама и, по его словам, бывший президент даже не мог объяснить, за что именно ему вручили эту награду, когда его об этом спросили.

Трамп все же может получить премию?