В интервью Fox News оппозиционерка сказала, что посвящает полученную Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин хотел подло использовать ситуацию в Венесуэле на переговорах, но кое-чего не учел

Почему Мачадо предложила свою Нобелевскую премию Трампу?

Лидер оппозиции Мачадо назвала день освобождения Венесуэлы американцами моментом восстановлением справедливости и победы над тиранией. Кроме того, она отметила, что посвящает Трампу свою Нобелевскую премию мира, которую ей присудили в октябре за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

Я посвятила ее Дональду Трампу, потому что считала, что он этого заслуживает. Поскольку это приз венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим передать его ему и поделиться им с ним,

– добавила она.

Также Мачадо отметила, что Трамп сделал огромный вклад "для свободы и человеческого достоинства".

Напомним, в октябре Трамп был убежден, что именно он получит Нобелевскую премию мира. Поскольку он якобы завершил семь международных военных конфликтов, включая Армению и Азербайджан, Индию и Пакистан, Израиль и Иран.

В то же время оппозиционерка отметила, что не общалась с Трампом с октября, впрочем на интервью она поблагодарила президента США от всего венесуэльского народа за "смелое видение, исторические шаги и привлечение Мадуро к ответственности".

Почему Трамп не поддержал кандидатуру Мачадо на пост президента Венесуэлы?

Президент США заявил, что оппозиционерка Мачадо не должна была становиться лауреатом Нобелевской премии мира. В то время он опроверг информацию о том, что обида из-за этого якобы повлияла на его решение не поддерживать ее кандидатуру на пост президента Венесуэлы после Мадуро.

Сама оппозиционерка резко раскритиковала Делси Родригес, которая сейчас исполняет обязанности президента Венесуэлы. По ее словам Родригес является одной из организаторов пыток, преследований, коррупции и наркотрафика. Кроме того, она является ключевой союзницей России, Китая и Ирана.

Что известно об операции США в Венесуэле?