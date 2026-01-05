Такое мнение в интервью 24 Канала высказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин, прогнозируя, что из-за усиления конфронтации с Венесуэлой могут начаться определенные процессы, которые будут призваны на дестабилизацию ситуации.

Общественный деятель предположил, что после атак США на Венесуэлу, задержания президента страны и взятия в свои руки управления этим государством, оттуда в Соединенные Штаты могут хлынуть беженцы.

Бардак только усиливается. Я не могу обвинять венесуэльцев, потому что они оказались под контролем диктатора. Они ни с кем не воюют и не начинали. Они просто страдали под этим диктатором. Конечно, что момент, когда для него наступила кара, для венесуэльцев прекрасная,

– озвучил Рашкин.

Одновременно с этим, как отметил общественный деятель, это крайне тревожный сигнал для всех остальных и самой Венесуэлы в будущем. Ведь, по его словам, теперь народу этой страны придется выбирать нового президента, который должен понравиться Дональду Трампу.

"Иначе американцы могут похитить и его. Значит и Украине надо будет выбирать президента, которого должен одобрить Трамп, потому что тоже его могут вывезти. Всем нужно выбирать того лидера, который ему будет по душе. Когда я вижу такой бардак, что начинается, мне очень трудно визжать: "Ура", – объяснил Рашкин.

К сведению! Сенатор США Линдси Грэм поделился, что арестованному ныне Мадуро Соединенные Штаты до начала военной операции предлагали покинуть власть и уехать в Турцию. Он отказался от этого. Теперь экс-президент Венесуэлы находится в американской тюрьме в Нью-Йорке.

По словам общественного деятеля, он, как человек, проживающий в Соединенных Штатах, считает, что Трамп занимается безрассудной политикой, которая будет иметь негативные последствия. Он поделился, что чем больше об этом задумывается, тем сильнее у него возникает беспокойство.

Когда начинаешь думать обо всех уровнях этого бардака, ворота ада, которые всегда рад открыть этот президент, надеясь, что все получится суперово, а экономика будет показывать "плюс", то это пугает,

– рассказал Рашкин.

Он подытожил, что с его стороны это не защита диктатора Николаса Мадуро, а защита системы и схемы, в которых народ может выбирать своих лидеров, иметь на это право.

Что происходит в Венесуэле после задержания Мадуро?