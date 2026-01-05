Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін, прогнозуючи, що через посилення конфронтації з Венесуелою можуть розпочатися певні процеси, які будуть покликані на дестабілізацію ситуації.
США атакували Венесуелу: який сигнал дав Трамп?
Громадський діяч припустив, що після атак США на Венесуелу, затримання президента країни й взяття у свої руки керування цією державою, звідти в Сполучені Штати можуть ринути біженці.
Бардак лише посилюється. Я не можу звинувачувати венесуельців, бо вони опинилися під контролем диктатора. Вони ні з ким не воюють і не починали. Вони просто страждали під цим диктатором. Звісно, що мить, коли для нього настала кара, для венесуельців прекрасна,
– озвучив Рашкін.
Одночасно з цим, як зазначив громадський діяч, це вкрай тривожний сигнал для всіх інших та й самої Венесуели в майбутньому. Адже, з його слів, тепер народу цієї країни доведеться обирати нового президента, який повинен сподобатись Дональду Трампу.
"Інакше американці можуть викрасти і його. Значить і Україні треба буде обирати президента, якого має схвалити Трамп, бо теж його можуть вивезти. Всім потрібно обирати того лідера, який йому буде до вподоби. Коли я бачу такий бардак, що починається, мені дуже важко верещати: "Ура", – пояснив Рашкін.
До відома! Сенатор США Ліндсі Грем поділився, що заарештованому нині Мадуро Сполучені Штати до початку військової операції пропонували покинути владу і виїхати до Туреччини. Він відмовився від цього. Тепер експрезидент Венесуели перебуває в американській в'язниці у Нью-Йорку.
Зі слів громадського діяча, він, як людина, яка проживає у Сполучених Штатах, вважає, що Трамп займається нерозсудливою політикою, яка матиме негативні наслідки. Він поділився, що чим більше про це замислюється, тим сильніше в нього виникає занепокоєння.
Коли починаєш думати про всі рівні цього бардаку, ворота пекла, які завжди радий відкрити цей президент, сподіваючись, що все вийде суперово, а економіка показуватиме "плюс", то це лякає,
– розповів Рашкін.
Він підсумував, що з його боку це не захист диктатора Ніколаса Мадуро, а захист системи й схеми, в яких народ може обирати своїх лідерів, мати на це право.
Що відбувається у Венесуелі після затримання Мадуро?
- Замість вивезеного армією США венесуельського президента Мадуро тимчасово виконувати його обов'язки конституційна палата Верховного суду країни доручила віцепрезидентці Делсі Родрігес. Її публічно підтримала армія Венесуели, одночасно з цим очільник Міноборони країни Владімір Падріно Лопез закликав США звільнити Мадуро.
США не захотіли визнати опозиційного лідера Венесуели як президента, натомість натякнули на готовність під час перехідного періоду співпрацювати з віцепрезиденткою Делсі Родрігес. Трамп заявив, що в разі її "зухвалої відмови" контактувати з США, їй доведеться заплатити дуже високу ціну, можливо більшу, ніж Мадуро.
Згодом Делсі Родрігес після заяв про те, що вона проти присутності США у Венесуелі висловилась по-іншому. Виконувачка обов'язків президента озвучила, що її мета – мир і діалог, а не війна. Вона закликала американців об'єднати сили для розвитку Венесуели. Натомість Трамп заявив, що вона має надати США повний доступ до нафтових ресурсів країни, пояснивши, що це потрібно для її відновлення.