Также россияне активнее применяли пограничную полосу. Военный обозреватель Василий Пехньо заметил 24 Каналу, что речь идет о нескольких километрах вдоль белорусской, молдавской, румынской границ.

Почему Россия использовала территории других стран?

Василий Пехньо объяснил, что Украина имеет возможности значительно лучше и эффективнее разворачивать систему противовоздушной обороны. Треть целей во время атаки сбили именно зенитными беспилотниками.

Россияне понимают это и пытаются искать тактики. Фактически это постоянный процесс поиска и игр в "кошки-мышки", когда они пытаются обойти наши рубежи, которые создали наши Воздушные силы. Для этого оккупанты используют территорию соседних к нам стран,

– подчеркнул он.

"Шахеды" пролетали по территории Беларуси, Молдовы, Румынии. Украина не может сбивать цели над их воздушным пространством. Поэтому враг использует эти коридоры для того, чтобы просачиваться и наносить удары по Ужгороду, Ивано-Франковску, Ровно и и других городах.

Обратите внимание! Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил, почему Россия растягивает атаку на длительное время. По его словам, на это есть 3 причины. Прежде всего оккупанты пытаются истощить систему ПВО, украинские возможности и средства. Также враг хочет давить на украинцев морально-психологически. Кроме того, сейчас россиянам трудно выпускать одновременно такое количество дронов. Силы обороны Украины поражают аэродромы, пусковые площадки, с которых вражеская армия выпускает БПЛА на нашу территорию.

Что Путин хотел доказать Трампу и Си?

Военный обозреватель предположил, что кадры из атакованных городов – это также политический ход России. Ведь атака происходила на фоне визита Дональда Трампа в Китай.

То есть они проводят самый массированный обстрел на фоне переговоров, которые происходят в Китае между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Они якобы показывают, что Россия еще на плаву, имеет ресурсы, может играть важную роль в процессах,

– сказал он.

Путин очень хотел бы присутствовать там и быть на уровне с Трампом и Си Цзиньпином. Однако не секрет, что Россия очень зависит от Китая. Даже в своих воздушных атаках оккупанты используют дроны с комплектующими китайского образца.

"Например, они значительно масштабировали производство своих CRPA-антенн. Чем больше есть элементов этих антенн, тем успешнее россияне преодолевают наши рубежи средств радиоэлектронной борьбы и подавления. Я думаю, что все проходит не без участия китайцев", – отметил Пехньо.

Интересно, что 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин впервые с 2017 года. Визит продлится до 15 мая. Президент США уже успел встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Сообщали, что, в частности, политики обсудят ход войны на Ближнем Востоке, торговлю и продажу американского оружия Тайваню.

Какие враг атаковал Украину 13 – 14 мая?

13 мая Россия осуществила одну из самых длинных массированных атак по Украине. В частности, были попадания на Закарпатье, Львовщине, Волыни, Ровенской области, в Ивано-Франковске. Воздушные силы ВСУ сообщили, что с 08:00 по 18:30 оккупанты выпустили по Украине 753 ударные беспилотники различных типов: "Шахеды", в частности реактивные, "Гербера", "Италмас", имитаторы типа "Пародия".

Ночью 14 мая россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине. Воздушные силы ВСУ зафиксировали 731 средство воздушного нападения – 56 ракет различных типов и 675 беспилотников. По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 693 воздушные цели. Основное направление удара – Киев.