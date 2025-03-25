Трамп заявил о "большом прогрессе" после переговоров в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии. По его словам, "достигнут большой прогресс".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа 25 марта.

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Как Трамп прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии

Трамп рассказал, что США проводят "глубокие дискуссии" с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. В частности он прокомментировал результат переговоров в Саудовской Аравии.

Мы достигли большого прогресса в украинском вопросе. Мы ведем углубленные переговоры с Россией и Украиной, и они продвигаются гладко. Россия и Украина договорятся о прекращении огня в Черном море,

– отметил президент США.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия манипулирует договоренностями о перемирии в энергетике и Черном море. Кроме того, украинский лидер напомнил, что предложение о полном прекращении огня лежит на столе еще с 11 марта, однако Кремль отказался ее принять, и при этом не получила новых санкций в ответ.