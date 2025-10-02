Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вспомнил странное заявление Дональда Трампа.

Как Рама "подколол" Трампа?

Перед началом саммита европейских лидеров в Копенгагене президент Азербайджана Ильхам Алиев общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В этот момент к ним присоединился Эди Рама, который обратился к Макрону и в шутку потребовал извинений за то, что тот не поздравил его и Алиева с "мирным соглашением" благодаря Дональду Трампу.

Вы должны извиниться перед нами, потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое для нас сделал президент Трамп. Он очень тяжело работал,

– сыронизировал премьер-министр Албании.

Макрон в ответ поддержал шутку политика.

Извините, ребята,

– сказал он.

В своих речах Дональд Трамп уже неоднократно называл Армению Албанией и говорил о "войне Албании и Азербайджана". В то же время Азербайджан американский лидер назвал "Абербайджаном".

Армения и Азербайджан действительно заключили соглашение