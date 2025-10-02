Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как Рама "подколол" Трампа?
Перед началом саммита европейских лидеров в Копенгагене президент Азербайджана Ильхам Алиев общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В этот момент к ним присоединился Эди Рама, который обратился к Макрону и в шутку потребовал извинений за то, что тот не поздравил его и Алиева с "мирным соглашением" благодаря Дональду Трампу.
Вы должны извиниться перед нами, потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое для нас сделал президент Трамп. Он очень тяжело работал,
– сыронизировал премьер-министр Албании.
Макрон в ответ поддержал шутку политика.
Извините, ребята,
– сказал он.
В своих речах Дональд Трамп уже неоднократно называл Армению Албанией и говорил о "войне Албании и Азербайджана". В то же время Азербайджан американский лидер назвал "Абербайджаном".
Армения и Азербайджан действительно заключили соглашение
Во время визита в США 8 августа Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Согласно документу, страны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.
Армения и Азербайджан согласились проложить коридор, который соединит Азербайджан с его Республикой Нахичевань, отделенной от остальной части страны территориями Армении.
После заключения соглашения лидеры Армении и Азербайджана выступили с предложением номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.