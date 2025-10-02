Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Яка Рама "підколов" Трампа?

Перед початком саміту європейських лідерів у Копенгагені президент Азербайджану Ільхам Алієв спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном.

У цей момент до них приєднався Еді Рама, який звернувся до Макрона й жартома почав вимагати вибачень за те, що той не привітав його та Алієва з "мирною угодою" завдяки Дональду Трампу.

Ви маєте вибачитися перед нами, бо ви не привітали нас із мирною угодою, яку для нас зробив президент Трамп. Він дуже тяжко працював,

– зіронізував прем'єр-міністр Албанії.

Макрон у відповідь підтримав жарт політика.

Вибачте, хлопці,

– сказав він.

У своїх промовах Дональд Трамп вже неодноразово називав Вірменію Албанією і говорив про "війну Албанії та Азербайджану". Водночас Азербайджан американський лідер назвав "Абербайджаном".

Вірменія та Азербайджан дійсно уклали угоду