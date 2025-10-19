Постоянно ругался и повторял тезисы Путина: Трамп заставлял Зеленского сдать Донбасс, – FT
- Трамп на встрече с Зеленским настаивал сдать Донбасс Путину, иначе Украина будет уничтожена.
- Встреча была напряженной, Трамп повторял тезисы Путина и критиковал Зеленского.
За день до встречи с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Как сообщают СМИ, диктатор выдвинул условие для прекращения войны – Донбасс в обмен на оккупированные части Запорожья и Херсонщины.
На встрече с украинским лидером Дональд Трамп настаивал, чтобы тот сдал Донбасс Путину, иначе – Украина "будет уничтожена", передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.
Что требовал Трамп от Зеленского на встрече 17 октября?
Как передают источники, знакомые с деталями переговоров, Трамп сказал Зеленскому, что он проигрывает войну, и предупредил: "Если Путин захочет, он уничтожит вас". В какой-то момент президент США отбросил карты Украины с боевыми линиями.
Во время пятничной встречи Трамп дословно повторял многие тезисы Путина, которые противоречили его собственным недавним заявлениям о слабых сторонах России. Между политиками возникали перепалки, причем американец "постоянно ругался".
Еще трое европейских чиновников, ознакомленных со встречей, подтвердили, что Трамп большую часть времени критиковал Зеленского, требуя принять российское предложение. После встречи Зеленский был "очень негативно настроен".
Хотя Украине в конце концов удалось склонить президент США к поддержке замораживания текущей линии фронта, напряженная встреча политиков отражала изменчивую позицию Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина.
Заметим, что Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором подчеркнул, что Украина ничего не будет дарить воргу. В воскресном утреннем шоу на Fox News Трамп в свою очередь отметил, что Путин имеет определенные территориальные достижения в Украине, и они останутся за ним.
Что известно об изменении риторики Трампа относительно Путина и Украины?
- Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине. Он был уверен, что заставит и Путина, и Зеленского согласиться на прекращение огня.
- Российский диктатор пытался уговорить Путина закончить войну, обещая ему выгодные экономические сделки, снятие санкций и сохранение контроля над оккупированными территориями. Однако российский диктатор так и не согласился на прекращение огня. Между тем Украина поддержала предложение Трампа о перемирии на 30 дней.
- После месяцев американо-российских контактов и телефонных разговоров с Путиным у Дональда Трампа лопнуло терпение. В июле он изменил риторику в отношении Кремля и пригрозил тому сильными санкциями.
- Впрочем, уже в августе Путину удалось убедить Трампа, что он готов к компромиссам и "выиграть" встречу с ним в Анкоридже. Эта встреча разочаровала американского президента. Он убедился, что глава Кремля не желает мира.
- В сентябре Дональд Трамп изменил риторику в пользу Украины. Он раскритиковал Путина, указал на экономическую катастрофу в России и выразил уверенность, что Украина способна победить и даже отвоевать все территории.
- 13 октября Трамп пригрозил Путину передачей Украине "Томагавков", если тот не остановит войну. Казалось, американский лидер наконец занял четкую позицию относительно войны в Украине.
- Однако решимость президента США давить на Россию испарилась сразу после разговора с Путиным 16 октября. Американец после него усилил давление, но не на агрессора, а на жертву – Украину.