За день до встречи с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Как сообщают СМИ, диктатор выдвинул условие для прекращения войны – Донбасс в обмен на оккупированные части Запорожья и Херсонщины.

На встрече с украинским лидером Дональд Трамп настаивал, чтобы тот сдал Донбасс Путину, иначе – Украина "будет уничтожена", передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Что требовал Трамп от Зеленского на встрече 17 октября?

Как передают источники, знакомые с деталями переговоров, Трамп сказал Зеленскому, что он проигрывает войну, и предупредил: "Если Путин захочет, он уничтожит вас". В какой-то момент президент США отбросил карты Украины с боевыми линиями.

Во время пятничной встречи Трамп дословно повторял многие тезисы Путина, которые противоречили его собственным недавним заявлениям о слабых сторонах России. Между политиками возникали перепалки, причем американец "постоянно ругался".

Еще трое европейских чиновников, ознакомленных со встречей, подтвердили, что Трамп большую часть времени критиковал Зеленского, требуя принять российское предложение. После встречи Зеленский был "очень негативно настроен".

Хотя Украине в конце концов удалось склонить президент США к поддержке замораживания текущей линии фронта, напряженная встреча политиков отражала изменчивую позицию Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина.

Заметим, что Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором подчеркнул, что Украина ничего не будет дарить воргу. В воскресном утреннем шоу на Fox News Трамп в свою очередь отметил, что Путин имеет определенные территориальные достижения в Украине, и они останутся за ним.

