Трамп рассказал Зеленскому детали его разговора с Путиным

19 марта состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа. Обе стороны уже назвали его замечательным, а в Белом доме рассказали, о чем говорил Трамп.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Смотрите также Переговоры Трампа и Зеленского о перемирии завершились: первые заявления и все, что известно

О чем Трамп говорил с Путиным

В Белом доме акцентировали, что значительная часть диалога между президентами Украины и США основывалась на предыдущем разговоре Трампа с Путиным. Собственно, в СМИ писали, что Зеленский хочет услышать, о чем говорили Путин и Трамп.

Лидеры согласились, что Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны, и что под руководством президента Трампа можно достичь длительного мира. Президент Трамп полностью проинформировал президента Зеленского о своем разговоре с Путиным и ключевых вопросах, которые они обсудили,

– так лаконично очертили ситуацию в Белом доме.

Кроме этого, Трамп и Зеленский обсудили ситуацию в Курской области и договорились "тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации на поле боя".

Владимир Зеленский в своем заявлении по результатам разговора с Трампом не упоминал Путина. Но сказал, что предоставил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. И подтвердил, что обсуждали события в Курской области.